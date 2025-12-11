DIDATTICA E NARRATIVA: RAGGIUNTO IL MILIONE DI COPIE VENDUTE DAL PROF AQUILANO CARLO SCATAGLINI

L’AQUILA – Ha raggiunto il prestigioso traguardo del milione di copie complessivamente vendute in Italia e all’estero il professor Carlo Scataglini, autore aquilano di didattica e narrativa.

Insegnante di sostegno all’Aquila nella scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri”, Scataglini è autore per le Edizioni Erickson di oltre cento testi, in quasi trent’anni di collaborazione con la casa editrice trentina. I suoi testi comprendono sussidi didattici facilitati, rivolti ad alunne ed alunni con difficoltà di apprendimento, e testi di narrativa per bambini e ragazzi, alcuni dei quali tradotti in diversi Paesi.

Tra i testi di maggiore successo, quelli della collana “I classici facili” che, al momento, comprende sedici titoli in catalogo. Tra gli altri volumi, molto noto è “Il sostegno è un caos calmo”, il diario di un insegnante di sostegno che racconta con amore il proprio mestiere.