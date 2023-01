DIETA MEDITERRANEA, SOTTOSEGRETARIO D’ERAMO: “SI CONFERMA LA NUMERO UNO AL MONDO”

ROMA – “Ancora una volta la Dieta Mediterranea ottiene il riconoscimento di migliore dieta al mondo. Il nostro modello alimentare di riferimento si conferma vincente e il più salutare, oltre che sostenibile. È la migliore risposta a modelli fuorvianti e che puntano solo a condizionare i consumatori, come il Nutriscore, o a chi vorrebbe sulle nostre tavole prodotti a base di insetti o cibi sintetici”.

Così il sottosegretario di Stato al Ministero dell’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Luigi D’Eramo, della Lega, commentando la classifica di U.S. News & World Report che ha esaminato complessivamente 24 diete.

“Per il sesto anno consecutivo – fa notare il sottosegretario – la Dieta Mediterranea, che è anche patrimonio culturale immateriale dell’umanità Unesco, resta sul gradino più alto del podio, davanti alla dieta Dash e alla dieta flexitariana. Tutte e tre queste diete – prosegue D’Eramo – riducono o eliminano del tutto i cibi processati preferendo loro alimenti freschi”.

“Secondo nutrizionisti ed esperti, la Dieta mediterranea si conferma la migliore anche perché punta sulla qualità della dieta piuttosto che su un singolo nutriente o gruppo di alimenti. Conquista inoltre il primo posto per la salute delle ossa e delle articolazioni, è la migliore dieta per famiglie, per un’alimentazione sana e fra quelle a base vegetale. Una dieta – ricorda ancora D’Eramo – che prevede anche un giusto consumo di vino”.

“Faremo di tutto – conclude il sottosegretario – per difendere da ogni tipo di attacco questo modello vincente”.