DIFENSORE CIVICO: DI PRIMIO, “PUNTO DI RIFERIMENTO PER CITTADINI E AMMINISTRAZIONI”

PESCARA – “Difesa civica in Europa: diritti, territori, autonomie Il ruolo dei Difensori civici nell’Unione Europea multilivello”.

Questo il titolo dell’incontro che si è svolto questa mattina nella sede di rappresentanza della Regione europea Tirolo – Alto Adige – Trentino a Bruxelles, al quale ha partecipato il difensore civico della Regione Abruzzo, Umberto Di Primio.

“Nell’introdurre il dibattito nella sessione di lavori incentrata sulla Difesa civica in Europa: convergenze e prospettive – spiega Di Primio in una noata – ho tenuto a sottolineare come oggi la figura dei Difensori civici sia sempre di più un punto di riferimento per i cittadini. Non solo, rappresenta anche un affidabile interlocutore istituzionale per le amministrazioni che in esso vedono il mediatore per dare soluzione alle incomprensioni o alle divergenze che hanno con i cittadini”.

“La nostra regione si è già fatta carico di scrivere la norma, da presentare in Parlamento, che mira a rafforzare il ruolo della Difesa civica italiana e del Coordinamento nazionale e, al tempo stesso, di promuovere un dialogo sempre più forte tra i Difensori civici italiani e quelli europei”.