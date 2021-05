DIFENSORE CIVICO, SI INSEDIA GIANDONATO MORRA: OGGI VISITA ISTITUZIONALE DA MARSILIO

L’AQUILA – Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha ricevuto a Palazzo Silone il nuovo difensore civico regionale, l’avvocato Giandonato Morra che oggi si è insediato nel suo incarico.

Nel corso del cordiale colloquio il presidente Marsilio ha fatto gli auguri di buon lavoro a Morra sottolineando “l’importanza del suo compito e del rapporto quotidiano di ascolto e supporto con i cittadini abruzzesi”.

L’avvocato teramano Giandonato Morra, ex assessore regionale ai Trasporti, membro dell’esecutivo nazionale di FdI e pilastro del partito a livello provinciale, nonché ex candidato sindaco di Teramo, è stato nominato difensore civico lo scorso 27 maggio dal presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, che ha esercitato il potere sostitutivo “alla scadenza del termine ultimo per poter procedere con la nomina”.

Nelle scorse settimane, infatti, la nomina del difensore civico aveva provocato una spaccatura nella maggioranza di centrodestra nel Consiglio regionale, con FdI, partito del presidente Marsilio, a sostegno di Morra, e la Lega che premeva per Benigno D’Orazio, consulente nel gruppo consiliare abruzzese.