DIFENSORE CIVICO, TESTA: “RILEVANTE SERVIZIO PER CITTADINI E AZIENDE. BUON LAVORO A MORRA”

PESCARA – “Il Difensore civico promuove la trasparenza ed è il Garante del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione. Auguro un buon lavoro all’avvocato Giandonato Morra, nominato oggi dal presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, chiamato a svolgere un ruolo importante, punto di riferimento per la gestione della vita civica della nostra regione”.

Lo scrive in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Guerino Testa: “Il motivo ispiratore di tale istituzione è quella di offrire una forma di protezione a favore di qualsiasi soggetto, singolo o associato, interessato dall’azione della Pubblica Amministrazione, pertanto l’Ufficio del Difensore civico rappresenta un servizio rilevante per la tutela dei nostri cittadini e delle nostre imprese ma anche per gli enti stessi”.

“Con tale designazione l’Abruzzo contribuisce, altresì, alla volontà di un proficuo rilancio dell’istituto del Difensore civico nazionale, poiché l’Italia è tutt’ora uno dei pochi Stati membri dell’Unione Europea ad esserne sprovvisto e lo stesso trova una declinazione esclusivamente a livello regionale o delle province autonome, connotata da una certa disomogeneità”, conclude Testa.