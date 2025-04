DIFESA CIVICA: DI PRIMO, “RIMETTERE AL CENTRO I CITTADINI TUTELANDONE I DIRITTI”

ROMA – “L’obiettivo è rimettere al centro i cittadini, tutelandone i diritti”.

Così, in una nota, il difensore civico della Regione Abruzzo Umberto Di Primio, che oggi, nell’ambito delle celebrazioni per il 45esimo anno dall’istituzione della figura del Difensore civico della Regione Lazio, ha partecipato alla tavola rotonda dal titolo “La difesa civica tra innovazione e dialogo istituzionale” alla quale hanno preso parte anche quello della Regione Sardegna Marco Enrico, gli amministratori locali e regionali oltre ai Difensori civici di Spagna e Svizzera.

Umberto Di Primio è intervenuto sul tema “Difesa civica e tutela dei cittadini: prospettive e sfide future”.

In particolare, durante il suo intervento, h sottolineato “l’importanza di una pubblicazione amministrazione sempre più trasparente e di cittadini sempre più consapevoli e partecipi del governo degli enti attraverso la conoscenza degli atti”.

“Tutto questo – ha voluto rimarcare Di Primio – non può prescindere da investimenti in formazione del personale ed infrastrutture digitali, il tutto per avvicinare sempre di più i cittadini alle istituzioni”.