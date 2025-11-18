DIFESA CIVICA: GIORNATA DI STUDIO A CHIETI

CHIETI – Si è svolto oggi a Chieti il secondo appuntamento con le “Giornate di studio della Difesa civica regionale – conosci le istituzioni conosci i tuoi diritti – trent’anni di Difesa civica in Abruzzo” con un incontro sulla tutela dei dati personali e particolari-sanitari: bilanciamento tra diritto d’accesso e privacy.

I lavori – si legge in una nota – sono stati coordinati dal Difensore Civico della Regione Abruzzo Umberto Di Primio.

Sono intervenuti: Gianluca Bellomo (professore di Diritto Amministrativo – Ud’A Chieti-Pescara) sul diritto d’accesso e la tutela dei dati personali: nozioni essenziali, principi generali e cornice normativa; Camillo Odio (direttore del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo) sull’accesso ai dati sanitari e tutela della privacy; Paolo Passoni (presidente Tar Abruzzo – Sezione di Pescara) sul bilanciamento tra garanzia all’accesso e la tutela dei dati particolari e personali; Maria Pia Bianco (funzionario Ufficio del processo e segretario giurisdizionale Tar Abruzzo – Sez. di Pescara) con le considerazioni riassuntive di giurisprudenza; Alessandro Di Sciascio (avvocato del Foro di Chieti) sulle azioni stragiudiziali e giudiziali per garantire il diritto d’accesso ai dati sanitari.