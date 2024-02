DIFESA DELLE COSTE ABRUZZESI: D’ANNUNTIIS, “IN ARRIVO ENORMI RISORSE CONTRO L’EROSIONE”

PESCARA – “Con la firma dell’accordo sulle risorse FSC 2021/2027 vengono messe a disposizione di tutto il territorio finanziamenti mai avuti in passato – dichiara il sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale con delega alle infrastrutture Umberto D’Annuntiis.

“Grazie all’attenzione di questa giunta vengono destinate per la lotta all’ erosione oltre 74 milioni. Si tratta di un investimento che consentirà la messa in sicurezza di tutta la costa abruzzese, contro un fenomeno che sta procurando danni al nostro patrimonio infrastrutturale e all’economia turistica. La precedente giunta regionale, nella sua programmazione, aveva trascurato questa problematica investendo risorse insignificanti privilegiando altri obiettivi. Ora – prosegue il sottosegretario D’Annuntiis – sarà possibile imprimere un’accelerazione al Piano di Difesa della Costa intervenendo con la realizzazione di barriere rigide, ritenute le uniche in grado di contrastare il fenomeno erosivo. C’e’ grande soddisfazione per le risorse attribuite alla costa della provincia di Teramo, che conta il più alto numero di presenze turistiche della regione”.

“Infatti nel teramano per il tratto che va da Martinsicuro al fiume Salinello sono state previste risorse per 25 milioni e per quello tra Roseto degli Abruzzi e Silvi 13 milioni. A queste risorse si aggiungono quelle destinate ai porti di Martinsicuro e Roseto degli Abruzzi per un importo di 5 milioni cadauno, che consentiranno la messa in sicurezza e la valorizzazione delle importanti strutture. Devo ringraziare – conclude il Sottosegretario Umberto D’Annuntiis – il presidente Marsilio e tutta la giunta per l’attenzione mostrata verso il nostro territorio, con la certezza che il lavoro svolto dara’ risultati positivi attesi da tempo dalla collettività e dagli operatori del settore.”