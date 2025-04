DIFESA ECOSISTEMA MARINO IN ABRUZZO: INTESA TRA REGIONE, ASL E ZOOPROFILATTICO

PESCARA – È stato firmato a Pescara il Protocollo di Intesa: “Abruzzo Sostenibile Blue Deal”, presentato alla stampa dall’assessore alla Pesca e Ambiente, Emanuele Imprudente, finalizzato alla costituzione del Tavolo Scientifico Interdisciplinare volto alla difesa dell’ecosistema marino abruzzese. L’obiettivo è creare un’azione coordinata tra Enti per la condivisione dei dati ed il rapido intervento per ripristinare la salute del mare, a sostegno delle attività di pesca, acquacoltura e protezione dell’ambiente costiero.

L’attività si concretizza con azioni di monitoraggio, di supporto agli operatori del settore – anche in situazioni di emergenza climatica -, di raccolta dati e diffusione di informazioni. I soggetti aderenti sono le Asl di Teramo, Pescara, Lanciano -Vasto – Chieti, l’Istituto Zooprofilattico Caporale, il Dipartimento regionale all’Agricoltura.

“È uno strumento – ha dichiarato l’assessore – che consentirà di controllare mano a mano il quadro di riferimento di quella che è la salute del nostro mare, consentirà di pianificare quelle che devono essere le azioni che devono essere messe in piedi per poter gestire al meglio la qualità ambientale dei nostri mari, è inoltre importante e necessario perché finalmente con questo Protocollo ci sarà un’ unica voce e ogni volta ce ne sarà bisogno di attivarlo per un motivo qualsiasi, sarà molto semplice e molto facile fare le attività che devono essere fatte”.

Il documento stabilisce che è interesse delle parti garantire la competitività del settore ittico (pesca e acquacoltura), programmare lo scambio di informazioni, introdurre metodi di innovazione per accrescere il rendimento economico delle attività. Il Protocollo di Intesa avrà durata sino al 31 dicembre 2027 e prevede l’adesione di ulteriori Enti tecnico scientifici.

“Siamo i primi che lo fanno in Italia – ha proseguito Imprudente – credo che sia un risultato importante per la regione Abruzzo, per tutto un sistema, ma anche per le nostre marinerie, per i nostri pescatori perché avranno a disposizione uno strumento che potranno utilizzare per fare al meglio l’attività tra le mille crisi e le mille difficoltà che ci sono. Sottolineata dall’assessore l’autorevolezza dei partner coinvolti: “Sono di altissimo profilo, il top del top nella nostra regione, abbiamo l’ARPA Abruzzo, abbiamo l’Istituto Zooprofilattico, due riferimenti nazionali e internazionali di primissimo livello”.

La costituzione del Tavolo nasce in continuità con il Patto per lo Sviluppo “Abruzzo Sostenibile Blue Deal”, promosso nel 2023 dalla Regione per il tramite del Dipartimento Agricoltura – Servizio Economia Ittica, nell’ambito della programmazione FEAMPA 21-27 che la Regione, in qualità di Organismo Intermedio dell’Autorità Nazionale di gestione è chiamata ad attuare.