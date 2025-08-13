DIFESA: IN ARRIVO IN ITALIA AEREI CON 31 BAMBINI DI GAZA, UNO DI LORO ACCOLTO ALL’AQUILA

ROMA – Raggiungeranno l’Italia in tarda serata i tre aerei C130J dell’Aeronautica Militare con a bordo 31 bambini provenienti dalla Striscia di Gaza che, accompagnati dai loro familiari, verranno accolti nelle strutture ospedaliere dove riceveranno assistenza sanitaria e cure mediche specialistiche.

Lo rende noto il ministero della Difesa.

“L’operazione è stata resa possibile – si legge – grazie al coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla sinergia tra il Ministero della Difesa, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero dell’Interno, il Ministero della Salute, il Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con l’OMS, il Meccanismo Europeo di Protezione Civile e le aziende sanitarie coinvolte.

I bambini verranno accolti nelle seguenti strutture ospedaliere: Bambin Gesù di Roma, Santo Bono di Napoli, Azienda Ospedaliera di Padova, Gaslini di Genova, OPA di Massa, Papa Giovanni XXIII di Bergamo, Azienda Ospedaliera di Perugia, Policlinico Sant’Orsola di Bologna, Niguarda e Buzzi di Milano, Meyer di Firenze, Azienda Ospedaliera Universitaria di Verona, “Spedali Civili” di Brescia, Azienda Ospedaliera dell’Aquila, “Cisanello” di Pisa.

Per il ministro Guido Crosetto “in contesti drammatici come quello della Striscia di Gaza, la solidarietà si esprime con gesti concreti, più che con le parole. Il trasporto sanitario di oggi è un ulteriore segno dell’impegno dell’Italia e della Difesa al fianco della popolazione civile colpita da una gravissima emergenza umanitaria. Dare una speranza, salvare una vita, soprattutto quella di bambini sofferenti, significa affermare i valori fondamentali nei quali ci identifichiamo. Al personale civile e militare che ha reso possibile tutto questo e agli operatori sanitari che si prenderanno cura dei piccoli pazienti, va la mia gratitudine, di uomo e di ministro”.

L’attività rientra nel quadro degli interventi umanitari promossi dal Governo italiano in risposta alla crisi in corso nella Striscia di Gaza.

L’iniziativa è pressoché contemporanea all’aviolancio di beni di prima necessità effettuato dalla Difesa nell’ambito della missione umanitaria “Solidarity Path Operation 2”, operazione complessa, volta a portare assistenza e beni di prima necessità alla popolazione civile.