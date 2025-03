DIFFAMAZIONE, COMUNE AVEZZANO VS SITE.IT: ODG, “DIRITTO DI CRONACA PILASTRO DEMOCRAZIA”

L’AQUILA – “Riteniamo che il diritto di cronaca e la libertà di espressione siano pilastri fondamentali della democrazia e che eventuali contestazioni al lavoro giornalistico debbano essere affrontate attraverso il confronto e il rispetto delle garanzie costituzionali, senza ricorrere a strumenti che rischiano di trasformarsi in atti intimidatori che scoraggiano il controllo sull’operato delle istituzioni.

Lo afferma in una nota il Presidente dell’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo, Stefano Pallotta, a propositi di una richiesta dell’amministrazione comunale di Avezzano di 200 mila euro di risarcimento nei confronti di un giornalista collaboratore della testa Site.it, citato per diffamazione in sede di organismo di mediazione.

“Il lavoro del giornalista – aggiunge Pallotta – viene svolto nell’interesse della collettività ed è auspicabile che ogni valutazione tenga conto del principio fondamentale della libertà di stampa sancito dall’art. 21 della Costituzione”.