CHIETI- Gira video mentre fa sesso con la compagna, una professoressa. Poi diffonde i filmati e finisce nei guai. Ieri mattina l’uomo, come riporta il Centro, è stato rinviato a giudizio per «diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti», reato più conosciuto come revenge porn: la prima udienza del processo, davanti al tribunale di Chieti, è in programma il 18 novembre. Il nome dell’imputato non va pubblicato ma solo per tutelare l’identità della vittima, che si è costituita parte civile e chiede 250.000 euro di risarcimento dei danni.

La vicenda, come riporta il quotidiano regionale, viene a galla nell’ottobre 2021, quando l’insegnante va a fare la spesa da un negoziante di fiducia e quest’ultimo le chiede informazioni sulla sua relazione sentimentale: «Ma ti sei lasciata? Mi hanno mostrato un video in cui stai facendo sesso con il tuo compagno», le rivela il commerciante. La donna è sotto choc: mai avrebbe potuto immaginare che quei filmati, realizzati dal fidanzato in un momento di intimità, sarebbero stati spiattellati. La professoressa prende coraggio e decide di denunciare tutto.