DIGITALIZZAZIONE: ATESSA PIU’ “SMART” CON LA FIBRA DI TIM A 220 MEGABIT A SECONDO

ATESSA – La città di Atessa entra nella lista dei Comuni italiani scelti da TIM per il lancio dei servizi a banda ultralarga sulla nuova rete in fibra ottica, che grazie alla tecnologia FTTC (Fiber to the cabinet) permette di utilizzare la connessione superveloce fino a 200 Megabit al secondo in download a beneficio di cittadini e imprese.

Il programma di cablaggio, che proietta Atessa verso il modello di Smart City, ha consentito di collegare la quasi totalità del territorio per una copertura di oltre 3600 unità immobiliari pari ad oltre il 95% della popolazione, compresa l’importante zona industriale di Piazzano. Sono stati usati 10,5 chilometri di cavi in fibra ottica per collegare 25 armadi stradali alla due centrali che servono il territorio comunale, il più grande della provincia di Chieti per estensione.

In particolare, grazie alla nuova rete in fibra ottica saranno implementabili in prospettiva i servizi digitali che caratterizzano la “città intelligente”, come quelli per rilevare gli spostamenti di abitanti e visitatori per ottimizzare i trasporti, la mobilità urbana e la sicurezza, prevedere i volumi di persone durante gli eventi e gli itinerari seguiti dai turisti. La banda ultralarga consente inoltre di abilitare soluzioni per il monitoraggio dell’ambiente attraverso il controllo della qualità dell’aria e delle aree verdi, oltre ad allargare il campo delle offerte previste dai servizi entertainment.

Questo risultato è stato ottenuto grazie all’importante investimento fatto da Tim, pari a 180 mila euro e alla collaborazione con il Comune di Atessa, fattori che hanno consentito di realizzare rapidamente le attività di scavo e di posa condotte anche grazie all’utilizzo delle infrastrutture pubbliche esistenti, minimizzando sia i tempi d’intervento sia l’impatto sulla città. Questo impegno ha consentito di realizzare infrastrutture sempre più moderne e in grado di offrire servizi tecnologicamente evoluti, in linea con la nuova strategia aziendale che ha l’obiettivo di dare impulso alla trasformazione digitale del Paese.

“La Tim – sottolinea il sindaco Giulio Borrelli– è la prima azienda a portare la fibra ottica nel nostro Comune, che riveste un’importanza strategica per tutta la Val di Sangro. E’ un servizio all’avanguardia, che non è in conflitto con il lavoro di altri gestori pubblici e privati della banda ultralarga. Auspico che non sia solo un punto di arrivo, ma – dopo i ritardi dovuti a altri progetti- sia una tappa importante per estendere e migliorare la connessione superveloce a vantaggio di tutti i cittadini e delle imprese”.

“Anche Atessa entra a far parte dei comuni serviti dalla rete in fibra ottica di TIM – ha dichiarato Francesco Gentile, Responsabile Access Operations Line Abruzzo-Molise di TIM -. Questa moderna infrastruttura di rete permette ai cittadini e alle Imprese di usufruire di numerosi servizi innovativi necessari allo sviluppo del territorio. Sfruttando infatti le potenzialità della rete in fibra ottica, con una connessione veloce e sicura, oggi si è in grado di contribuire allo sviluppo dell’economia locale e puntando anche alla maggiore efficienza dei servizi al cittadino, come ad esempio nel campo dell’infomobilità e in quello della sicurezza. Un risultato significativo, reso possibile grazie agli importanti investimenti programmati da TIM e alla fattiva collaborazione con l’Amministrazione comunale”.

