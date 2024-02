D’INCECCO (CAPOGRUPPO LEGA ABRUZZO): “OPERE PER QUASI 110 MILIONI NEL PESCARESE CON FONDI FSC”

PESCARA – “A Pescara e in provincia in arrivo opere per quasi 110 milioni di euro grazie alle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2021-2027. Soldi che cambieranno il volto del nostro territorio e daranno una grande boccata d’ossigeno all’economia e all’occupazione”.

A sottolinearlo è il capogruppo della Lega in Regione, Vincenzo D’Incecco. “Solo nel capoluogo adriatico, ad esempio, – spiega D’Incecco – fondi Fsc, per 20 milioni di euro, saranno utilizzati per la riqualificazione dell’area di risulta dell’ex stazione, altri 2 milioni e mezzo per il completamento del teatro Michetti, 5 milioni di euro per il completamento del Conservatorio e soprattutto queste risorse consentiranno finalmente la messa in sicurezza e l’adeguamento funzionale delle strade provinciali (9 milioni 946mila 33 euro), come chiedono da tempo i cittadini. Nove milioni e mezzo di euro saranno destinati poi al Comune di Caramanico Terme per la realizzazione del complesso delle piscine termali, primo lotto funzionale. E tantissime ancora sono le opere che potranno vedere presto la luce in tutta quanta la provincia. Previsti anche 2 milioni 700 mila euro per la costruzione di un parcheggio multipiano di fronte all’aerostazione a Pescara; risorse importanti saranno destinate alla valorizzazione del territorio da Pescara, a Montesilvano a Città Sant’Angelo. Insomma, – ribadisce – una grande opportunità, una grande sfida, una grande occasione di sviluppo per l’Abruzzo”.