D’INCECCO (LEGA ABRUZZO): “ARRIVANO I CONTRIBUTI PER CHI ACQUISTA O MONTA AUTOCLAVI”

PESCARA – “E’ uscito finalmente il bando per l’erogazione di contributi a fondo perduto destinati all’acquisto e alla installazione di impianti autoclave negli edifici residenziali. Da questa mattina è possibile visionarlo sul sito dell’Ersi Abruzzo, dove si troveranno indicazioni e scadenze. E tutto ciò grazie ad un un progetto di legge (22/08/2022 n.26), proposto dalla Lega e approvato in Consiglio regionale, il cui obiettivo era ed è di limitare i disagi derivanti dalla carenza idrica”.

Ad annunciarlo è il capogruppo della Lega in Regione, Vincenzo D’Incecco. “Questo progetto, suggerito dal capogruppo della Lega al Comune di Chieti Mario Colantonio e finanziato con oltre 850 mila euro,- spiega D’Incecco – vuole garantire sia un ottimale condizione igienico-sanitaria, potendo contare sempre sull’afflusso idrico, e anche migliorare il patrimonio residenziale esistente. Prevede nel dettaglio un contributo a fondo perduto, erogato dall’Ersi, tra i 250 euro e i 1.500 euro per ciascun edificio idoneo”.

“Tale iniziativa – prosegue – è figlia dell’ascolto del territorio e dei cittadini che, negli ultimi anni, hanno spesso denunciato gravi disagi legati proprio alla carenza idrica. Noi vogliamo dare una mano alle famiglie abruzzesi, a cui l’acqua non deve mai mancare. La Lega mantiene gli impegni presi con i cittadini, con i fatti e non a parole. Il ministro Matteo Salvini, martedì scorso a Pescara, facendo il punto su cantieri e progetti ha fra l’altro annunciato che per il contrasto alla dispersione idrica, la lotta alla siccità, la messa in sicurezza delle dighe e garantire l’irrigazione nei campi sono stati programmati sul territorio interventi per circa 200 milioni di euro”.