D’INCECCO (LEGA ABRUZZO): FINANZIATO CONTRATTO DI FIUME, ORA NUOVA VITA PER IL PESCARA”

PESCARA – “Il fiume Pescara vivrà presto una nuova vita. Si potranno realizzare finalmente i tanto attesi interventi di valorizzazione e tutela ambientale. Questo vuol dire anche una ulteriore possibilità di sviluppo per il territorio. E’ stato infatti finanziato dalla Regione il Contratto di fiume Pescara. Grazie a 28 milioni di euro stanziati nell’ambito del Fondo di sviluppo e coesione (Fsc 2021-2027), si potrà intervenire su 7 corsi d’acqua abruzzesi, fra cui il Pescara che può contare su un primo finanziamento di 4 milioni di euro, a cui va aggiunto 1.428.500 euro proveniente dai fondi Por-Fesr 2021-2027”.

Ad annunciarlo è il Capogruppo della Lega in Regione, Vincenzo D’Incecco. “Diventa realtà – sottolinea – un impegno che avevo preso cinque anni fa in campagna elettorale. E questo mi rende estremamente felice. Cinque anni fa, ai pescaresi avevo promesso che avrei lavorato per il rilancio e la fruibilità del fiume. E la promessa è stata mantenuta. Ci sono i progetti, ci sono le risorse e presto partiranno gli interventi”.

Il percorso per arrivare al risultato di oggi è iniziato nel 2021 con il finanziamento da parte della Regione, grazie all’impegno di D’Incecco, del progetto, scelto poi dall’Agenzia per la coesione territoriale del ministero come modello unico per il centro Italia, assieme ad altri due a livello nazionale, per l’efficienza di partenariato fra pubblico e privato.

“Il Contratto di fiume, sottoscritto il 6 settembre 2022, – spiega il capogruppo della Lega, che ha seguito tutte le fasi – è nato per far sintesi tra i diversi portatori di interesse, pubblici e privati, per dare sia risposte adeguate alle criticità territoriali e ambientali dei bacini fluviali, ma anche per attivare tempestivamente tutti gli strumenti utili al pieno raggiungimento degli obiettivi condivisi nel Primo Programma d’Azione da 100 milioni di euro, ossia tutela e valorizzazione del fiume Pescara”. Il territorio coinvolto dal Contratto interessa l’intera asta fluviale, da Capestrano a Pescara, comprendendo 17 Comuni ricadenti in tre Province.

“Un grande successo, – conclude D’incecco – frutto di un lavoro di squadra tra gli uffici regionali competenti e il Comune di Pescara, che in qualità di capofila coordina le attività progettuali e amministrative”.