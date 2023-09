DIOCESI DI SULMONA: 1500 FIRME CONTRO IL TRASFERIMENTO DI ALCUNI PARROCI DECISO DAL VESCOVO

SULMONA – Circa 1500 firme sono arrivate da Popoli (Pescara) , Scanno (Aq) e dalla Basilica Cattedrale di San Panfilo in Sulmona, in provincia dell’Aquila, contro la decisione del vescovo diocesano, mons. Michele Fusco, di trasferire una serie di parroci a partire dal prossimo 1 ottobre.

Il decreto di nomina è stato reso noto nei giorni scorso, innescando una serie di iniziative nelle comunità parrocchiali interessati, tra cui una raccolta firme trasversale. Nella lettera si chiede al vescovo di sospendere i trasferimenti al fine di incentivare la continuità nelle cure pastorali. Per le prossime ore il pastore diocesano ha convocato una delegazione di fedeli in Episcopio per spiegare e discutere la decisione adottata.