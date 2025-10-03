DIPARTIMENTO SANITA’ REGIONE ABRUZZO: ODIO DIRETTORE AD INTERIM

L’AQUILA – Sarà affidato “temporaneamente” a Camillo Odio il ruolo di direttore del Dipartimento “Sanità” della Regione Abruzzo.
A stabilirlo la Giunta regionale, presieduta dal governatore Marco Marsilio, di FdI, come si legge tra le righe nella lunga lista dei provvedimenti adottati in giornata.
In attesa di un bando specifico, Odio, attuale vice direttore del Dipartimento, prenderà quindi il posto di Emanuela Grimaldi che nei giorni scorsi è diventata ufficialmente direttore del dipartimento Sociale, Enti locali e Cultura della Regione Abruzzo. (Qui il link)
