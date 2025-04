DIPENDENTE COMUNALE AQUILANO TROVATO MORTO: LIRIS, “ESEMPIO DI DEDIZIONE AL LAVORO”

ROMA – “Ho appreso con profonda tristezza della scomparsa di Ettore Polidori, stimato dipendente del Comune dell’Aquila, persona alla quale ero legato da un rapporto di sincero affetto e stima reciproca. Fin dai tempi in cui sedevo tra i banchi del Consiglio comunale, sia come consigliere di maggioranza che di minoranza, e poi nel mio ruolo di assessore e Vicesindaco, ho avuto modo di conoscere e apprezzare Ettore come esempio di dedizione al lavoro, competenza e senso delle Istituzioni. La sua disponibilità, la discrezione e l’umanità con cui ha sempre operato lo hanno reso una figura di riferimento all’interno del Comune. Alla sua famiglia, agli amici e a tutti i colleghi rivolgo le mie più sentite condoglianze”.Lo scrive in una nota il parlamentare aquilano Guido Liris.

