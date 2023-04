DIPENDENTE REGIONE IN CDA SOCIETA’ OLEARIA VINICOLA: IMPRUDENTE, “NOMINA TRASPARENTE E CORRETTA”

L’AQUILA – “Per le vie brevi ho parlato prontamente e con cordialità con il presidente Smargiassi al quale ho rappresentato che il percorso legato alla nomina di un dipendente regionale, componente della mia segreteria, nel Cda della società ‘Olearia Vinicola Orsogna’ è stato caratterizzato dalla massima trasparenza e dal rispetto delle nome. Voglio precisare anche, come ulteriore elemento di chiarezza, che la persona in questione non è stato nominato dalla Regione ma eletto dai soci del sodalizio cooperativo”.

Così il vice presidente della Giunta regionale con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente, in riferimento alla richiesta di chiarimenti presentata con un comunicato stampa dal presidente della Commissione di vigilanza del Consiglio regionale, Pietro Smargiassi, sulla posizione di un dipendente regionale, componente della segreteria della vicepresidenza.

“Ringrazio il presidente Smargiassi – chiarisce Imprudente – per l’attenzione verso le attività esterne dei dipendenti regionali, in merito alla ‘circostanziata segnalazione’ relativa alla presenza di un componente della mia segreteria all’interno del C.d.A. della società ‘Olearia Vinicola Orsogna’ intendo rassicurare il collega sul rispetto dei preventivi riscontri di compatibilità e delle procedure autorizzatorie da parte dell’Ente regionale, previste ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e del Disciplinare interno approvato con D.G.R. 590 del 3.08.2018 e conformi al Codice di Comportamento di cui alla DGR n. 983 del 20.12.2018”.

“Il rispetto di queste norme e procedure sono la prova della assoluta trasparenza che ha segnato questa vicenda che ritengo e riteniamo del tutto chiarita”, conclude il vice presidente.