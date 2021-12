“DIPENDENTI INPGI SALVATI DA INPS, MA OPERATORI CONTACT CENTER SENZA TUTELE!”, RABBIA CRETAROLA

L’AQUILA – “Gli addetti dei contact center Inps fuori, i dipendenti dell’Inpgi dentro!”. Lo afferma in una nota Venanzio Cretarola, segretario regionale abruzzese del sindacato Ugl Telecomunicazioni.

“Mentre si tenta di affossare la legittima stabilizzazione occupazionale degli addetti attuali al contact center Inps presenti anche all’Aquila con un nuovo Emendamento alla Legge di Bilancio, nella stessa Legge di Bilancio troviamo un’altra ‘perla’”, lamenta Cretarola.

“L’Articolo 29 prevede esplicitamente, e senza nessun concorso, l’assorbimento diretto in Inps di centro dipendenti dell’Inpgi, l’ente previdenziale dei giornalisti in perenne deficit di cui si prevede l’inserimento in Inps per accollare alla collettività le sue perdite”, entra nel dettaglio il sindacalista.

“Attenzione – precisa poi Cretarola – l’Inpgi è una Fondazione di diritto privato, quindi il suo personale è stato assunto con procedure privatistiche da una struttura assolutamente privata. Oggi si prevede di farli assumere direttamente da Inps con la seguente formulazione: Comma 8: ‘Al fine di garantire la continuità delle funzioni trasferite ai sensi del presente articolo, un contingente di personale non superiore a cento unità selezionato, nell’ambito dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso l’Inpgi alla data del 31 dicembre 2021, attraverso una procedura di selezione finalizzata all’accertamento dell’idoneità in relazione al profilo professionale di destinazione, nonché alla valutazione delle capacità in ordine alle funzioni da svolgere, è inquadrato presso l’Inps“.

“Capito bene? Si fa una selezione per verificare esclusivamente il possesso di requisiti e capacità per un’attività che svolgono da anni, ma destinata unicamente ai dipendenti attuali di Inpgi. Quindi una chiamata diretta. nel frattempo continua il silenzio tombale sul nuovo emendamento che tenta di affossare la clausola sociale prevista dalla legge per i contact center, clausola che non è affatto prevista per i dipendenti di Inpgi. Applausi!”, conclude.