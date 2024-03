DIRETTIVA EUROPEA “CASE GREEN”: L’ABRUZZESE DE BLASIS, “HO VOTATO CONTRO A TUTELA DELLE FAMIGLIE”

L’AQUILA -“Ieri in aula a Strasburgo con il mio gruppo ho votato contro la direttiva “case green” che secondo le prime stime coinvolgerà cinque milione di case in Italia. Non vorrei che questa normativa si traducesse in ulteriori oneri per i proprietari di case. Infatti, seppure il risparmio energetico sia un obiettivo da raggiungere, la normativa rimane permeata da un’ideologia green che vede solo alcune tecnologie come utili al raggiungimento del miglioramento energetico degli edifici.” Così in una nota l’eurodeputata di Fratelli d’ Italia-ECR Elisabetta De Blasis.

“Inoltre, nonostante il miglioramento della direttiva in sede negoziale che lascia agli stati membri una flessibilità negli obiettivi di riqualificazione energetica, resta il bando delle caldaie a gas metano al 2040, che se pur migliorativo del target precedente, rappresenta comunque un potenziale costo per i consumatori, vista la scarsità di alternative attualmente sul mercato.”