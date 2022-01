DIREZIONE MUSICALE FESTIVAL DI SANREMO A MASSENA E DE AMICIS, PEZZOPANE: “PRESTIGIO PER L’AQUILA”

L’AQUILA – “Massena e De Amicis, due personalità forti e qualificate che in questi giorni fanno parlare di se’ in Italia. Nuovamente L’Aquila fa breccia nello spettacolo dal vivo e non si può non esserne orgogliosi e felici. Antonio Massena e Leonardo De Amicis, due personalità della cultura italiana, teatro e musica, che danno prestigio alla nostra città ed alle sue istituzioni”.

Lo scrive in una nota la deputata del Pd Stefania Pezzopane, sull’incarico assegnato ad Antonio Massena dal ministro Dario Franceschini e a Leonardo De Amicis per la direzione musicale della edizione del Festival di Sanremo che sta per iniziare.

“Antonio Massena è stato nominato dal Ministro Dario Franceschini presidente della Commissione consultiva per il teatro presso il ministero della Cultura competente. Un ruolo prestigioso e meritatissimo, vista l’esperienza e la competenza con cui Antonio Massena ha sempre operato”, dice Pezzopane.

“Ne sono particolarmente felice perché con Antonio abbiamo fatto negli anni cose bellissime, dal lavoro per la leggi di settore quando ero assessore alla cultura in regione alla ideazione e realizzazione dei Cantieri dell’immaginario, di cui Antonio è stato anche Direttore artistico durante l’amministrazione Cialente”.

“Ma Antonio è stato per anni un creativo Direttore dell’Uovo ed ha contribuito con sapienza al processo di unificazione dell’Uovo nel Tsa. I meriti di Antonio Massena sono davvero tanti e l’elenco assai lungo e molto dentro la vita culturale della città per decenni. Ma è molto riconosciuto anche in campo nazionale e bene ha fatto il nostro Ministro a dare a lui un ruolo nel quale potrà contribuire al rilancio del teatro pubblico in Italia. La commissione consultiva del teatro ha compiti fondamentali e da essa derivano le assegnazioni di risorse e la valutazioni dei progetti”.

“E congratulazioni a Leonardo De Amicis che anche nel 2022, è stato confermato direttore musicale del Festival di Sanremo, incarico già rivestito nel 2020 e nel 2021, sempre al fianco di Amadeus. Lo vedremo nuovamente sul palco dell’Ariston nella 70′ edizione del festival di Sanremo, non solo come direttore d’orchestra, ma appunto come direttore musicale”.

“Davvero un ruolo significativo perché, oltre appunto a dirigere l’orchestra del teatro Ariston, farà da raccordo con gli altri direttori che si alternano a seconda delle canzoni assegnate. Sappiamo quanto sia importante il ruolo delle orchestre nell’accompagnare i vari artisti in concorso, un ruolo crescente proprio nelle ultime edizioni”, sottolinea Pezzopane.

“Infatti grazie a De Amicis ci sono stati grandi cambiamenti ed il festival proprio nella parte dell’orchestra ha avuto una evoluzione molto entusiasmante. Leonardo De Amicis tra l’altro ricopre da qualche anno il ruolo di Direttore artistico della Perdonanza, la manifestazione simbolo della città. Auguri e complimenti quindi ad Antonio Massena ed a Leonardo De Amicis. Buon lavoro ad entrambi”, conclude.