DIRITTO ALLA SALUTE, DUEMILA PERSONE PROTESTANO IN PIAZZA A PESCARA INSIEME A CGIL, CISL E UIL

PESCARA – Alcune migliaia di persone – circa duemila secondo gli organizzatori – hanno partecipato stamani a Pescara alla manifestazione promossa da Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil per difendere il diritto alla salute e il sistema sanitario pubblico. L’iniziativa ha preso il via in piazza Ovidio. Da lì il corteo ha raggiunti piazza Unione, dove c’è stato il comizio finale con i segretari regionali di Cisl e Uil.

Tra le richieste della categoria pensionati dei tre sindacati – riporta l’Ansa – vi sono l’aumento del finanziamento del Ssn e di conseguenza di quello regionale, pari a quello degli altri Paesi europei; il finanziamento del fondo per la non autosufficienza e l’attivazione di strutture e attività della medicina territoriale per un programma reale di riduzione delle liste d’attesa, per l’attivazione delle case di comunità e dell’assistenza domiciliare; un piano triennale di assunzioni nella sanità; garantire i Lea e il diritto alla salute come previsto dalla Costituzione e impedire ulteriori disagi a causa dell’autonomia differenziata. “Oggi 120mila abruzzesi sono costretti a non curarsi -affermano i promotori – Anche il reddito dei pensionati è da anni sotto attacco con il blocco della rivalutazione delle pensioni e la concessione di un aumento di tre euro lorde mensili per le pensioni minime. Meno sanità pubblica e meno reddito per i pensionati, una politica profondamente ingiusta e socialmente inaccettabile”.