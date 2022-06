DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO, DOMANI CONFERENZA STAMPA LEGA ALL’AQUILA

L’AQUILA – È stata convocata per domani alle 11:45, presso la sede della Lega in via Bazzano, 2 all’Aquila una conferenza stampa per comunicare “importanti determinazioni in merito all’attività dell’Azienda regionale per il diritto agli studi universitari (Adsu) della provincia dell’Aquila”.

Saranno presenti l’assessore regionale al ramo Pietro Quaresimale, il presidente dell’Adsu Eliana Morgante, il vice presidente della Giunta regionale Emanuele Impurudente e il coordinatore regionale del Carroccio, il deputato aquilano Luigi D’Eramo.