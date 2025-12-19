DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO: SANTANGELO, “GARANTITE BORSE DI STUDIO A TUTTI GLI IDONEI”

L’AQUILA – Anche per l’anno accademico in corso il cofinanziamento della Regione, nell’ambito del Programma Regionale Abruzzo FSE+ 2021/2027, ha consentito di assicurare l’assegnazione della borsa di studio a tutti gli studenti iscritti agli Atenei e alle Istituzioni AFAM regionali in possesso dei requisiti di reddito e di merito previsti dalla normativa vigente.

“È la conferma dell’attenzione costante che la Regione riserva ai giovani impegnati nei percorsi universitari e di alta formazione”, dichiara in una nota l’assessore regionale all’Istruzione e all’Università, Roberto Santangelo.

“A fronte dell’aumento delle domande presentate dagli studenti aventi diritto – prosegue l’assessore – la Regione ha destinato al finanziamento delle borse di studio oltre 17 milioni di euro di risorse FSE+, un importo che supera quello complessivamente assegnato alle Aziende per il diritto allo studio universitario nei precedenti anni accademici nell’ambito della programmazione FSE Plus”.

“Il diritto allo studio rappresenta un pilastro delle politiche regionali per lo sviluppo del sistema universitario abruzzese – conclude Santangelo – e il nostro impegno proseguirà anche nei prossimi anni per garantire a tutti gli studenti meritevoli le risorse necessarie a completare il proprio percorso formativo”.