DIRITTO DELL’AMBIENTE E DELL’ENERGIA: ASSESSORE CAMPITELLI A OPEN DAY CORSO DI LAUREA A LANCIANO

LANCIANO – “La presenza della Regione a Lanciano rappresenta il grande senso di responsabilità che abbiamo nei confronti dei nostri concittadini anche attraverso l’attenzione per questo nuovo corso di laurea, unico nel suo genere in Italia”.

Così l’assessore regionale con delega all’Energia, Nicola Campitelli, questa mattina, al Palazzo degli Studi a Lanciano (Chieti), ha presenziato alla prima delle due giornate di Open Day del corso di laurea in Diritto dell’ambiente e dell’energia.

“Un corso di laurea che rappresenta una grande opportunità per l’Abruzzo e soprattutto per i tanti giovani che non devono più andare fuori regione per studiare in determinate facoltà universitarie ma possono farlo nel loro territorio. Come Regione Abruzzo, -ha proseguito – ci siamo e non a caso abbiamo sostenuto la startup di questo corso di laurea. Ci crediamo anche perché è un percorso capace di creare figure professionali di cui il mondo produttivo oggi, nell’epoca della transizione ecologica ed energetica, ha assolutamente bisogno”.

