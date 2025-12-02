DISABILITA’: I CPO REGIONALI IMPEGNATI IN ATTIVITA’ INCLUSIVE

PESCARA – Ci sono anche i Centri per l’impiego abruzzesi ad animare il programma allestito da Sviluppo Lavoro Italia in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità in programma domani, 3 dicembre.

Gli operatori degli uffici regionali per il lavoro hanno infatti predisposto una serie di iniziative tese a favorire la fruizione dei sevizi pubblici per il lavoro, organizzando anche una serie di incontri informativi sulla legge 68/99, la normativa che disciplina l’accesso delle persone con disabilità nel mondo del lavoro.

A livello nazionale Sviluppo Lavoro Italia, società in house del ministero del Lavoro al fianco delle regioni nella gestione dei programmi di occupabilità avviati dal governo, ha previsto una serie di iniziative che vedono tra l’altro coinvolti i Centri per l’impiego regionali.

“L’impegno per una maggiore inclusione lavorativa è sempre in testa all’agenda politica dell’assessorato e della Giunta regionale”, commenta in una nota l’assessore regionale al Lavoro Tiziana Magnacca.

“Ogni giorno – prosegue l’assessore – i nostri Centri per l’impiego sono impegnati nell’attività di attuazione della legge 68/99, gestendo tutte le offerte di lavoro provenienti dalle aziende e facendo da collegamento e da ponte tra il lavoratore con disabilità e l’azienda. Un lavoro oscuro, che da un lato riesce a garantire alle persone con disabilità l’attuazione di un diritto sancito dalla Costituzione, come l’abbattimento di barriere che impediscono l’accesso al mondo del lavoro, e dall’altro garantisce un servizio alle aziende che hanno l’obbligo di assumere persone con disabilità seguendo la disciplina della legge 68″.

I dati ricordano quanto sia attuale la problematica: in Italia, secondo l’Istat, sono 2,9 milioni le persone con limitazioni gravi, e solo il 33,1% di loro risulta occupato. ”

Numeri che richiedono interventi strutturali – aggiunge l’assessore Magnacca -, ma soprattutto un impegno costante che solo i Centri per l’impiego possono garantire”.

“L’obiettivo è chiaro: trasformare questa giornata in un motore cambiamento per costruire una società davvero inclusiva, dove ogni persona possa esprimere appieno il proprio talento. Le iniziative sul territorio sono molteplici e si protrarranno sino al 18 dicembre e includono: Recruiting Day dedicati al collocamento mirato; speech e seminari su disabilità e lavoro; laboratori per utenti, docenti, famiglie e operatori; tavole rotonde con imprese, associazioni e stakeholder e Open Day dedicati all’utenza con disabilità”.