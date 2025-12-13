DISABILITA’: LA CGIL ESULTA DOPO IL VERTICE IN REGIONE, “OTTENUTI RISULTATI SENZA PRECEDENTI”

PESCARA – “Abbiamo ottenuto un risultato storico per le persone con disabilità in Abruzzo. Non solo sono stati risolti gli aspetti più urgenti legati alle riparazioni, alle sostituzioni e alle batterie delle carrozzine, ma abbiamo chiesto e ottenuto l’impegno formale della Regione a rivedere l’intera materia del nomenclatore tariffario È un risultato senza precedenti, frutto della mobilitazione e del lavoro congiunto di Cgil e dell’associazione Carrozzine Determinate”. Lo affermano il segretario generale della Cgil Abruzzo Molise, Carmine Ranieri, e il responsabile regionale Cgil Ufficio politiche per la disabilità del sindacato, Claudio Ferrante, dopo l’incontro sul tema che si è svolto nei giorni scorsi in Regione.

Alla riunione, oltre a Ranieri e Ferrante, hanno partecipato l’assessore regionale alla Salute, Nicoletta Verì, i dirigenti regionali Camillo Odio e Rosaria Di Giuseppe, i responsabili degli uffici protesici delle quattro Asl abruzzesi, Alessandra Tersigni, della segreteria regionale della Cgil, oltre ai rappresentanti dell’associazione Carrozzine Determinate, con la segretaria Mariangela Cilli. L’incontro è stato convocato in seguito alla denuncia, da parte della Cgil e dell’associazione, delle gravi criticità nate con l’applicazione del nuovo nomenclatore, che aveva portato le Asl a non garantire più la gratuità di riparazioni e sostituzioni degli ausili per le carrozzine.

“Abbiamo illustrato casi concreti – spiegano Ranieri e Ferrante – dimostrando come l’applicazione del nuovo tariffario avesse prodotto disagi enormi, incertezze e interpretazioni penalizzanti a danno delle persone con disabilità più gravi. Di fronte a questa evidenza, l’Assessore Verì ha dimostrato fermezza e sensibilità, intimando a tutti gli uffici protesici delle Asl di attenersi rigorosamente al Disciplinare approvato dalla Regione Abruzzo il 26 novembre 2024, che garantisce la totale gratuità dei pezzi di ricambio e delle batterie delle carrozzine. È una decisione fondamentale – aggiungono – che da sola risolve problemi gravissimi che avevano lasciato migliaia di persone a rischio ‘arresti domiciliari’, senza la possibilità di riparare il proprio ausilio”.

“Passaggio fondamentale è stata la decisione di avviare un percorso di riforma complessiva. L’assessore – affermano – ha accolto integralmente la nostra proposta di istituire subito un tavolo tecnico regionale, incaricato di rivedere l’intera materia. È un passo avanti enorme: significa semplificare e velocizzare l’iter autorizzativo, ridurre attese che oggi possono superare l’anno e rendere il sistema finalmente orientato ai bisogni delle persone. Durante il confronto è stato denunciato anche il problema dell’eccessiva compartecipazione economica che molte persone sono costrette a sostenere per ottenere ausili adeguati, e ribadita la necessità del pieno rispetto del Regolamento UE 2017/745, che tutela il diritto a dispositivi sicuri, personalizzati e accessibili”.

“Ringraziamo l’assessore Verì e la struttura regionale. Siamo estremamente soddisfatti, perché l’esito dell’incontro segna un punto di svolta per la disabilità in Abruzzo, un risultato che può fare scuola anche a livello nazionale. Aver ottenuto sia il ripristino immediato della gratuità delle riparazioni sia l’impegno alla revisione complessiva del sistema, rappresenta una conquista straordinaria per l’autonomia, l’inclusione e la qualità della vita delle persone con disabilità. Auspichiamo che tutti gli impegni assunti – concludono Carmine Ranieri e Claudio Ferrante – vengano attuati in tempi rapidi, affinché i diritti delle persone con disabilità vengano finalmente rispettati”.