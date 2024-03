DISABILITA’: MINISTRO LOCATELLI A L’AQUILA, “NECESSARIA CO-PROGETTAZIONE CON TERZO SETTORE”

L’AQUILA – “Il mondo è cambiato rispetto a trent’anni fa e dall’assistenza siamo passati all’inserimento e quindi all’inclusione nella società e nel mondo lavorativo delle persone disabili. Per questo ora occorre raggiungere un nuovo step per la valorizzazione della persona. Bisogna utilizzare come metodo di lavoro la co-progettazione e co-programmazione con il mondo del terzo settore per condividere scelte e per eliminare i divari che ancora esistono”.

Così il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, oggi pomeriggio all’Aquila, per incontrare il mondo del volontariato aquilano e per ascoltare istanze, esperienze, proposte.

Presenti all’incontro amministratori locali, il Disability Manager del Comune, le associazioni di volontariato.

Fabrizia Aquilio, responsabile del Dipartimento Turismo della Lega Abruzzo, che ha moderato l’incontro, riferisce in una nota che il ministro Locatelli, “dopo aver ascoltato le esigenze e le criticità rappresentate dai partecipanti, e le soluzioni proposte sui delicati temi dell’inclusione, ha voluto ringraziare la squadra dell’amministrazione comunale per il dialogo con il mondo associativo che ha consentito il raggiungimento di primi importanti obiettivi strategici sulla semplificazione e sull’accessibilità”.

Illustrando poi i progetti ed il lavoro in corso al Ministero, la Locatelli ha poi spiegato quanto sia “necessario formare non solo il disabile ma anche la società alle problematiche della disabilità, per rendere coerenti e vivibili le nostre città”.

“Oggi – ha concluso – il nostro obiettivo è il diritto alla felicità per tutti, che si può realizzare solo facendo squadra. Tra i progetti in corso d’attuazione c’è l’istituzione del Garante nazionale della Disabilità, la realizzazione della piena accessibilità dei servizi dotando le amministrazioni degli strumenti fondamentali all’inclusione, la revisione della Commissione per l’invalidità civile, eliminando le visite di rivalutazione di disabilità. E poi l’introduzione del Progetto di Vita, sulla dignità della vita e valorizzazione della persona, che prevede un finanziamento complessivo di 20 mln di euro da indirizzare alle regioni e al mondo del terzo settore. Stiamo lavorando inoltre al progetto del Durante e Dopo di Noi. Sul lavoro del Cargiver familiare e, per la prima volta al mondo, si svolgerà in Italia il G7 della disabilità che avrà inizio in Umbria il 14 ottobre nella Piazza d’Assisi, con delegati da tutte le nazioni. Per l’anno prossimo, invece, sono in cantiere i lavori per gli Special Olympics Games di Torino del 2025 “.