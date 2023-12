DISABILITA’: QUARESIMALE, “TEMA DEVE ESSERE CENTRALE SIA IN AGENDA POLITICA CHE NELLA COMUNITA'”

PESCARA – “Il tema della disabilità deve essere centrale nell’agenda politica ma deve essere anche una responsabilità assunta e condivisa da tutta la comunità”.

Lo afferma l’assessore regionale alle Politiche sociali, Pietro Quaresimale, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità.

“L’inclusione, in ogni sua forma – aggiunge Quaresimale – continuerà ad essere al centro della mia azione politica, con interventi mirati come ad esempio Abruzzo Include 2 con una dotazione finanziaria di 15,5 milioni di euro, l’avviso del percorso 4 del programma Gol, i contributi per il genitore-caregiver che assiste minori con malattia rara in condizioni di gravissima disabilità, gli interventi regionali di vita indipendente dove anche quest’anno abbiamo soddisfatto l’intera graduatoria ma anche i contributi per la realizzazione di progetti specifici per persone con disturbo dello spettro autistico. Deve essere questo l’impegno primario della politica ma ad esso deve affiancarsi lo straordinario lavoro quotidiano delle associazioni e della collettività per una società sempre più inclusiva”.

“La pandemia – continua l’assessore – ha peggiorato le condizioni dei più fragili e ha notevolmente acuito forme di esclusione sociale che si sono riversate sulle famiglie, che pagano quotidianamente un prezzo altissimo. La strada dell’inclusione è lunga ma dobbiamo avere il coraggio di intraprenderla con passo spedito perché in Abruzzo nessuno deve rimanere indietro. Infine un pensiero va alla giornata conclusiva del Progetto ‘Green Ability’ che ho voluto sostenere con un contributo pari a 77.500 euro, risorse del fondo sociale regionale destinate agli interventi per ‘innovazione e programmi speciali regionali’.

“Si tratta di un progetto innovativo in quanto si propone di contrastare le barriere architettoniche che riguardano non solo l’accesso a spazi chiusi ma anche la fruibilità e vivibilità degli spazi naturali”, conclude Quaresimale.