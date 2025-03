DISABILITA’: ROMANO, “DAL COMUNE DELL’AQUILA FONDI INSUFFICIENTI PER I CAREGIVER”

L’AQUILA: “I 50mila euro stanziati dal Comune dell’Aquila per i caregiver sono una somma ridicola, serve una ricognizione urgente dei residui di bilancio da destinare ai servizi per la disabilità”: così, scrive in una nota il consigliere comunale del gruppo di opposizione L’Aquila Nuova Paolo Romano.

“Chiederò con urgenza una riunione della V commissione consiliare Garanzia e Controllo per denunciare ancora i problemi legati alla carenza di risorse destinate ai caregiver familiari delle persone disabili e per individuare soluzioni che diano risposte concrete alle famiglie che ogni giorno affrontano difficoltà enormi e che attendono ancora l’avviso per il caregiver del 2022 e chiaramente delle annualità successive”.

“L’incontro, che ritengo fondamentale, dovrà coinvolgere la Asl, l’assessore alle Politiche sociali Manuela Tursini, nonché tutte le associazioni e i portatori d’interesse che sono quotidianamente impegnati nella gestione di questa tematica tanto complessa. Inoltre, dato l’impatto e la rilevanza della questione, sarà necessario coinvolgere anche la Regione Abruzzo”.

“Nello specifico, il Comune dell’Aquila ha stanziato poco più di 50mila euro per l’annualità 2021, una somma ridicola che ha permesso di sostenere l’attività dei caregiver solo in minima parte, rispondendo a un numero esiguo di aventi diritto. Questo fatto evidenzia chiaramente la carenza di programmazione da parte dell’amministrazione, che non solo manca di fondi adeguati, ma non ha nemmeno messo in atto politiche a lungo termine per risolvere il problema, a maggior ragione se è certo che all’interno del bilancio comunale residuano svariati milioni di euro non spesi e derivanti dai piani sociali”.

“Proprio per questo, è urgente avviare una ricognizione sui residui di bilancio da destinare ai servizi per la disabilità, con l’obiettivo di incrementare la quota di beneficiari del contributo e garantire una risposta più adeguata alle necessità delle famiglie”.