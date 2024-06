DISAGI AMBULATORIO EMATOLOGIA: L’ASL DI PESCARA A FOSCHI, “IMPEGNO PER SISTEMARE LA TETTOIA”

PESCARA -In riferimento alla segnalazione del Consigliere Comunale Armando Foschi, in merito a carenze e problemi presso l’ambulatorio di prelievi Ematologia del Distretto Sanitario di Pescara Nord, la ASL di Pescara fa delle precisazioni.

“L’ambulatorio di prelievi Ematologia”, si legge in una nota, “è stato istituito al fine di agevolare i pazienti onco-ematologici, che in precedenza potevano effettuare i prelievi solo in regime di day hospital, con lunghe attese in Ospedale. L’ambulatorio è attivo nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 07:15 alle ore 09:00, e accoglie mediamente dieci pazienti per turno, garantendo un’attività scorrevole e senza particolari attese. Il servizio è stato concordato con l’Unità Operativa di Ematologia al fine di agevolare i pazienti con particolare attenzione all’umanizzazione delle cure e ha ottenuto un notevole apprezzamento da parte dell’utenza, anche da parte di pazienti provenienti da altre ASL”.

“All’esterno della struttura le sedute sono state rimosse esclusivamente per motivi igienico-sanitari, in quanto risultavano contaminate da escrementi di volatili. La ASL condivide la necessità di una tettoia per riparare i pazienti dalle intemperie. Tuttavia, la struttura è di proprietà privata, impossibile da installare senza autorizzazione urbanistica e senza il consenso della proprietà. La Direzione della ASL ha coinvolto la UOC Servizi Tecnici Manutentivi per la valutazione di soluzioni concordate con la proprietà. La ASL di Pescara è impegnata a garantire ai propri pazienti servizi sanitari di qualità e si ad pera costantemente per migliorare l’assistenza”.