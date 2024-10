DISAGI PER L’ACQUA POTABILE DA DOMENICA A LUNEDI’ A CESE DI AVEZZANO E CAPISTRELLO PER LAVORI

AVEZZANO – Il Consorzio Acquedottistico Marsicano rende noto che da domenica prossima 27 ottobre, e fino alle 12 di lunedì 28 ottobre, si registreranno problemi per l’acqua potabile nella Frazione Cese di Avezzano e a Capistrello in provincia dell’Aquila. Il Cam, infatti, per lunedì ha programmato la sostituzione di uno sfiato sulla condotta di adduzione “Tassi” che approvvigiona parte del serbatoio del “Salviano Basso” di Avezzano ed utenti vari del Comune di Capistrello. L’intervento è localizzato presso l’imbocco della galleria ferroviaria del “Salviano” lato Capistrello.

Dato che RFI ha dettato i tempi nei quali i tecnici del Cam possono operare sulla tratta in questione, ed in prossimità dei binari, sarà anticipata la chiusura dell’acquedotto al pomeriggio di domenica 27 ottobre fino alla conclusione della riparazione prevista per le ore 12 del 28. Gli uffici tecnici del Cam saranno a disposizione per qualsiasi emergenza che si rendesse necessaria durante le fasi dell’intervento e della chiusura dell’acquedotto in questione.