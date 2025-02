DISAGIO GIOVANILE: GARANTE INFANZIA ABRUZZO, “E’ EMERGENZA, REGIONE CAPOFILA PROGETTO NAZIONALE”

PESCARA – “Stiamo vivendo quella che, alla luce degli ultimi fatti di cronaca, è possibile definire come una vera e propria situazione di emergenza”.

Lo ha detto Maria Concetta Falivene, garante regionale dell’Infanzia e l’Adolescenza dell’Abruzzo, promotrice del tavolo regionale, che si è tenuto questa mattina a Pescara, sul disagio minorile al quale ha partecipato l’ispettore Giuliano Bocchia, in rappresentanza dell’Ufficio scolastico regionale, i rappresentanti delle forze dell’ordine, tra i quali il colonnello Michele Iadarola, comandante provinciale della GdF di Chieti e il tenente colonnello Giuseppe Saitta, comandante del reparto operativo dei carabinieri di Pescara, la garante dei detenuti della Regione Abruzzo Monia Scalera, la garante comunale dell’infanzia Teresa Ascione oltre ai rappresentanti di tutte le istituzioni territoriali come Asl, Scuola e Università.

Importante anche la presenza della signora Olga Cipriano, la nonna di Christopher Thomas Luciani ucciso a Pescara nel giugno scorso.

A margine dell’incontro, Falivene fa sapere in una nota: “Siamo ormai giunti alla conclusione di questo intenso percorso di confronto e approfondimento sulle tematiche riguardanti i minori che sono sempre più di stretta attualità. Tra le modalità messe in campo, abbiamo deciso di attuare un percorso che prevede la proiezione di video, in simultanea sulle Lim di tutte le scuole regionali, realizzati dalla istituzioni stesse e che tratteranno varie tematiche. In particolare il focus sarà incentrato sull’uso inconsapevole dei social – con il contributo del professor Giammaria De Paulis –, sui danni causati dall’assunzione di droghe e alcol e sui disturbi alimentari con gli interventi autorevoli di professionisti che da anni si occupano di queste materie”.

“Siamo in attesa della circolare dell’Ufficio scolastico regionale – conclude Falivene – l’ultimo passaggio per l’attuazione di questo progetto, realizzato in collaborazione con l’assessore regionale all’Istruzione e alle Politiche sociali Roberto Santangelo e che, ricordo, ha il sostegno del Ministero dell’Istruzione e vede l’Abruzzo come regione capofila a livello nazionale”.