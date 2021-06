BUSSI SUL TIRINO – Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso del Ministero dell’Ambiente contro la sentenza del Tar d’Abruzzo “concernente l’annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione dell’appalto integrato relativo agli interventi di bonifica nelle ‘aree esterne Solvay’ situate nel Comune di Bussi sul Tirino”.

Il ministero aveva annullato il bando di bonifica che si era aggiudicata la Dec Deme nel 2019 per una parte a nord della mega discarica dei veleni della Montedison. Tra i motivi la tardività del provvedimento e che un parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici sul progetto fosse interlocutorio e non una bocciatura.

“Abbiamo lottato tre anni contro questa decisione assurda del Ministero e dopo aver vinto al Tar, al primo grado di giudizio al Consiglio di Stato, oggi finalmente la sentenza definitiva. Il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso del Ministero. Da domani quindi il Ministero dovrà soddisfare la sentenza, firmare il contratto con la Ditta che si è aggiudicata i lavori e dare avvio alla bonifica”, il commento rilasciato all’Ansa dal sindaco di Bussi, Salvatore Lagatta.

“Un grazie a tutti quelli che hanno condiviso questa lotta con noi, Regione, associazioni ambientaliste, l’Arta, i Partiti che hanno saputo scegliere e si sono schierati”, ha aggiunto Lagatta.

Dopo aver appreso l’esito positivo del ricorso presentato in Consiglio di Stato, il presidente della Regione, Marco Marsilio, ha dichiarato: “Il Consiglio di Stato conferma in toto la sentenza di primo grado sulla discarica di Bussi respingendo i ricorsi del Ministero dell’Ambiente. Il Consiglio di Stato ha quindi dato ragione alla Regione Abruzzo e al Comune di Bussi che hanno tutelato l’interesse pubblico, smentendo totalmente la linea imposta dall’ex ministro Sergio Costa e dal sottosegretario Roberto Morassut, linea che inopinatamente in Abruzzo è stata difesa dal Pd e dai rappresentanti dei Cinque Stelle. Una linea che ci ha fatto perdere due anni per poter procedere alla bonifica. Adesso basta ritardi, il Ministero firmi immediatamente il contratto e faccia partire i lavori di bonifica che non possono attendere più un solo giorno”.

Dall’Arta, il direttore Maurizio Dionisio, ha fatto sapere: “L’Agenzia regionale per la Tutela dell’Ambiente è particolarmente lieta di apprendere la decisione del Consiglio di Stato, anche perché il rigetto dell’appello, promosso dalla Presidenza del Consiglio e dal Ministero dell’Ambiente e della Transizione Ecologica, si basa su considerazioni di tardività che sono state sollevate per la prima volta da Arta Abruzzo attraverso il proprio difensore. Quindi l’eccezione di carattere procedurale nasce appunto dall’intuizione dell’Agenzia per l’Ambiente, oltre alle ragioni di merito che sono state ulteriormente sottolineate”.

Per il Forum H2O: “Come sosteniamo da tempo a Bussi è in primo luogo il ministero il responsabile delle mancate bonifiche. Tra il 2013 e il 2015 fu l’allora direttore Pernice a farci perdere due anni con un provvedimento privo di basi giuridiche bocciato già allora dal Consiglio di Stato. Ora altri due anni persi per un altro provvedimento, quello dell’annullamento della gara per le bonifiche 2A e 2B ad opera del duo ministeriale Distaso-Lo Presi di cui dall’inizio avevamo denunciato le evidentissime falle con il contorno della mancanza di trasparenza. Anche stavolta il Consiglio di Stato ha bocciato senza appello i burocrati romani che dovrebbero garantire la bonifica. Questo il giudizio dei magistrati amministrativi, siamo curiosi di sapere cosa pensano i magistrati penali di questa ultima singolare operazione che ha rallentato se non fermato la bonifica delle discariche 2A e 2B con i veleni che sono usciti dal sito secondo l’Arta. Tra l’altro vorremmo sapere a che punto è l’iter per la bonifica dell’area industriale”, così il Forum H2O sulla sentenza del Consiglio di Stato sulle bonifiche a Bussi”.

“Bene hanno fatto la regione, l’Arta e il Comune a impugnare un atto scellerato. Spiace che l’allora ministro Costa e l’allora sottosegretario Morassut abbiano avallato le scelte palesemente sbagliate dei loro dirigenti nonostante le nostre circostanziate segnalazioni e che in Abruzzo vi siano stati anche consiglieri regionali come Sara Marcozzi e Antonio Blasioli che non hanno appoggiato o, anzi, hanno ostacolato la nostra lotta. Chiedano scusa”, ha concluso il Forum H2O.