DISCARICA BUSSI: EDISON CITA LO STATO A CORTE STRASBURGO, FORUM H2O CRITICO, “AZIONE INFONDATA”

BUSSI SUL TIRINO- Edison ha intentato contro lo Stato italiano una causa davanti alla Corte europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo sugli obblighi a provvedere alle bonifiche dei siti nazionali inquinati di Bussi sul Tirino nel pescarese. e di Mantova.

A darne notizia è il Forum H2O che contesta la decisione assunta da Edison. “Un’azione infondata, una situazione delicatissima – commenta Augusto De Santis del Forum – Si pongono dubbi sugli obblighi di bonifica per le contaminazioni cosiddette ‘storiche’, del valore di diversi miliardi di euro nel Paese”. Secondo Edison, l’azione dello Stato italiano avrebbe violato i diritti fondamentali dell’azienda. Non sono dello stesso avviso gli ambientalisti.

“Si tratta di una causa estremamente delicata – prosegue il Forum – anche se a nostro avviso del tutto infondata. Merita, comunque, assoluta attenzione perché mette in dubbio principi fondamentali che riguardano potenzialmente non solo Bussi e Mantova, ma tutti i siti italiani con contaminazioni storiche, per un valore delle bonifiche di diversi miliardi di euro”.

Il Forum H2O ha inviato una memoria ai giudici della corte. Ulteriori dettagli saranno illustrati domani, giovedì 27 marzo, in una conferenza stampa alle ore 11 nella sede della Cgil a Pescara. La scoperta della discarica di Bussi sul Tirino risale al 2007. La Procura di Pescara e i forestali trovarono un’enorme quantità di rifiuti industriali interrati in un terreno di proprietà di Edison, poco a valle rispetto all’industria, alla confluenza tra due fiumi. Il sito divenne noto come la discarica abusiva più grande d’Europa: 130mila metri cubi di rifiuti in 35mila metri quadrati. La scoperta diede il via a un procedimento penale nei confronti di 19 persone, soprattutto dirigenti e tecnici legati al polo chimico, accusate di disastro ambientale.

l primo grado, nel 2014, si è chiuso con l’assoluzione degli imputati. Nel secondo grado del 2017 furono condannate dieci persone. Nel 2018 la Cassazione ribaltò la sentenza, assolvendo tutti, in sei casi per effetto della prescrizione. Per quanto riguarda la giustizia amministrativa, invece, gli enti pubblici hanno avuto la meglio ed Edison deve pagare la bonifica delle discariche 2A e 2B