DISCARICA BUSSI: LAGATTA, “IN TRE ANNI RISULTATI INNEGABILI”

PESCARA – “I risultati di questi tre anni di bonifica sono innegabili. Per noi è stata una sorpresa. Ci siamo dovuti ricredere”.

Lo ha detto il sindaco di Bussi sul Tirino, Salvatore La Gatta, alla vigilia della due giorni, organizzata dalla Tre Monti a Pescara, dedicata alla rigenerazione del territorio come sviluppo sostenibile.

La Gatta sottolinea che, in questi anni, “si è fatto un grande lavoro. Rimangono purtroppo fuori la 2A e 2B, per le quali manca piano esecutivo”- riprende il primo cittadino, convinto che, il convegno in programma per domani e dopo domani, “sicuramente è evento importante perché obiettivo, per la nostra politica, non è solo quello della bonifica dei siti ma di rigenerare e ridare nuova vita agli stessi”.