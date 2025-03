DISCARICA DI BUSSI: FORUM H2O, “EDISON FA CAUSA ALLO STATO ITALIANO SU OBBLIGO BONIFICA”

BUSSI SUL TIRINO – “Edison contro lo stato italiano alla Corte europea dei Diritti dell’Uomo per i casi delle bonifiche di Bussi e Mantova, contesta l’obbligo di bonificare per una supposta violazione dei diritti fondamentali di proprietà”: così scrive il Forum abruzzese H20 – Movimenti per l’acqua.

“Giovedì 27 marzo alle ore 11 presso la sede della Cgil a Pescara il Forum H2O terrà una conferenza stampa sulla causa che Edison ha intentato contro lo Stato italiano davanti alla Corte europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo sugli obblighi a provvedere alle bonifiche dei siti nazionali inquinati di Bussi e Mantova. La società contesta l’azione dello stato italiano che avrebbe violato i diritti fondamentali dell’azienda”.

“Si tratta di una causa estremamente delicata anche se a nostro avviso del tutto infondata. Merita comunque assoluta attenzione perché mette in dubbio principi fondamentali che riguardano potenzialmente non solo Bussi e Mantova ma tutti i siti italiani con contaminazioni storiche, per un valore delle bonifiche di diversi miliardi di euro”.