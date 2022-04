DISCARICA LA TORRE TERAMO: AL VIA PROCEDURA PER LAVORI CHIUSURA E RIPRISTINO AMBIENTALE

TERAMO – Discarica La Torre di Teramo, al via la procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di chiusura definitiva e ripristino ambientale

L’amministrazione comunale, come annunciato nelle settimane scorse, ha avviato la procedura negoziata per l’affidamento dei lavori. La determina a contrarre è stata pubblicata nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’ente e la procedura avrà termine il 4 maggio. Al termine dell’aggiudicazione i lavori partiranno immediatamente. L’obiettivo dell’amministrazione è far partire il cantiere entro la fine della primavera.

L’importo complessivo dei lavori posti a base di gara è di 2.261.819,22 euro e l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo.

“Per la nostra città si tratta di una giornata particolarmente importante – commenta il sindaco Gianguido D’Alberto – dopo anni di promesse e annunci da parte delle precedenti amministrazioni, che non hanno mai trovato alcuna concretizzazione, la chiusura definitiva della discarica e il ripristino ambientale dell’area diventano realtà. Come amministrazione ci siamo impegnati fin dal nostro insediamento per trovare i fondi e portare a termine l’iter, che è stato particolarmente complesso, riuscendo ad arrivare a questo risultato straordinario sia per l’aspetto ambientale che per l’impatto che avrà sulla tariffa. Rispetteremo il cronoprogramma che avevamo stabilito e, considerando i tempi della procedura, dovremmo arrivare ad affidare e far partire i lavori entro la fine della primavera”.