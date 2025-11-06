DISCARICA MONTESILVANO: IMPRUDENTE, “FIDUCIA IN MAGISTRATURA, VERRA’ ACCERTATA MIA ESTRANEITA'”

L’AQUILA – “È una notizia che mi lascia stupito, ma che non mi desta alcuna preoccupazione in ragione della mia sicura estraneità ai fatti che devono ancora essere accertati”.

Sono le parole del vicepresidente della Giunta regionale, con delega all’Agricoltura, all’Ambiente e al Ciclo idrico integrato, Emanuele Imprudente, indagato in merito alla vicenda che ha portato al sequestro dell’ex discarica di Montesilvano, disposto oggi dalla Procura di Pescara.

Indagati anche il consigliere regionale, con delega ai rifiuti, Nicola Campitelli (FdI) e il Commissario Arap, l’azienda regionale attività produttive, Mario Battaglia.

“Ho massima fiducia nella magistratura che all’esito delle indagini accerterà sicuramente la mia totale estraneità alle ipotesi di reato”, conclude Imprudente.