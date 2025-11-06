DISCARICA MONTESILVANO: LEGA, “PIENA FIDUCIA IN MAGISTRATURA E VICINANZA AGLI INDAGATI”

L’AQUILA – “In merito alla notizia dell’indagine che coinvolge il vicepresidente della Giunta regionale Emanuele Imprudente, il consigliere regionale Nicola Campitelli, il commissario Arap Mario Battaglia, esprimiamo piena fiducia nella magistratura e nel lavoro degli inquirenti, nella convinzione che sarà accertata la loro totale estraneità”.

Così, in una nota, Vincenzo D’Incecco, coordinatore regionale e capogruppo Lega, e Carla Mannetti, consigliere regionale, che aggiungono: “Conosciamo e stimiamo il loro operato, fatto di competenza e serietà. Siamo sicuri che ne emergerà l’assoluta correttezza”.