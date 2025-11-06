DISCARICA MONTESILVANO: VERRECCHIA, “SOLIDARIETA’ A COLLEGHI COINVOLTI”

L’AQUILA – “Esprimo, a nome dell’intero gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, la più sincera solidarietà ai colleghi Emanuele Imprudente e Nicola Campitelli, al commissario Arap Mario Battaglia, ai dirigenti e ai funzionari regionali coinvolti nell’indagine relativa alla bonifica della discarica di Villa Carmine a Montesilvano”.

Così, in una nota, il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia.

“Confidiamo pienamente nel lavoro della magistratura, nella quale riponiamo rispetto e fiducia, ma riteniamo al tempo stesso fondamentale ribadire il principio di presunzione d’innocenza, che tutela ogni cittadino fino a prova contraria. Conosciamo l’impegno, la correttezza e il senso delle istituzioni che da sempre contraddistinguono i colleghi coinvolti e siamo certi che avranno modo di chiarire ogni aspetto della vicenda nelle sedi opportune”, conclude Verrecchia.