MASSA D’ALBE – Proseguono le ricerche di Tonino Durante, Gian Mauro Frabotta, Gianmarco Degni e Valeria Mella, dispersi ormai da una settimana sul Monte Velino.

Le speranze sono riposte ancora una volta nel sonar Recco, imbarcato ieri in un elicottero NH 500 dei Carabinieri, una tecnologia giunta dalla Valle d’Aosta in grado di rilevare oggetti metallici, per esempio le piastrine presenti negli indumenti e nella attrezzature da montagna, oppure le chiavi di un’auto. Per circa due ore ieri il dispositivo ha sorvolato la montagna, quasi a sfioro Sono state battute tutte le valli e i sentieri circostanti, oltre, naturalmente, alla zona della valanga .

In merito alle notizie di stampa di segnali relativi ai dispersi captate dal sonar, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico ha smentito categoricamente.

Cominceranno oggi anche le operazioni di recupero dei rottami del gatto delle nevi, dal costo di circa 450mila euro, che avrebbe dovuto aiutare i soccorritori nelle operazioni di ricerca precipitato ieri sul monte Magnolia, da parte dell’elicottero che lo stava trasportando stato fatto precipitare Il pensante mezzo ha iniziato infatti ad ondeggiare e avrebbe rischiato di far precipitare l’elicottero, decollato da Ovindoli.

Attivato dalla Protezione civile il numero 342.6267581 per gestire le donazioni che stanno arrivando al campo base di Forme, dalle attività commerciali e dai cittadini di tutta la Marsica, in favore dei soccorritori.

Le ricerche saranno anche oggi concentrate nell’area di Valle Majelama che incrocia la Sella del Bicchero. So entrare in azione le unità cinofile, salite in quota, per un’ulteriore perlustrazione. In caso di maltempo gli elicotteri resteranno oggi a terra e le squadre saliranno con gli sci.

