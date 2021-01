MASSA D’ALBE – Al momento sono state interrotte le ricerche di Tonino Durante, Gian Mauro Frabotta, Gianmarco Degni e Valeria Mella, dispersi ormai da una settimana sul Monte Velino, In provincia dell’Aquila. Il motivo dello stop il maltempo e la scarsa visibilità che impedisce agli elicotteri di decollare e alle squadre di terra di proseguire le attività di ricerca a Valle Majelama.

Nel corso della riunione di stamattina tra i referenti di tutti i Corpi speciali coinvolti nelle operazioni di ricerca, era stato inizialmente deciso di far salire 4 soccorritori con l’ausilio manuale del sonar Recco, per cercare nella parte un po’ più bassa di Valle Majelama. Zona comunque già battuta più volte, sia nei giorni scorsi che ieri sera. Tuttavia le cattive condizioni meteo: la pioggia e la scarsa visibilità impediscono al momento ai soccorritori di salire in quota.

Sempre nella riunione di stamattina si era deciso anche il sorvolo con un elicottero della parte sotto le nubi, a quota 1.600 – 1.700 metri, per un controllo a vista di tutti sui canali, già ispezionati più volte in questi giorni, ma si era deciso di ripetere l’attività a seguito dello scioglimento della neve, con la speranza che potesse produrre nuovi risultati. Purtroppo però anche questa operazione è al momento stata sospesa per il maltempo, che impedisce agli elicotteri di decollare.

Le speranze sono riposte ancora una volta nel sonar Recco, imbarcato ieri in un elicottero NH 500 dei Carabinieri, una tecnologia giunta dalla Valle d’Aosta in grado di rilevare oggetti metallici, per esempio le piastrine presenti negli indumenti e nella attrezzature da montagna, oppure le chiavi di un’auto. Per circa due ore ieri il dispositivo ha sorvolato la montagna, quasi a sfioro Sono state battute tutte le valli e i sentieri circostanti, oltre, naturalmente, alla zona della valanga .

In merito alle notizie di stampa di segnali relativi ai dispersi captate dal sonar, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico ha smentito categoricamente.

È stata raggiunta questa mattina l’area dove ieri l’equipaggio dell’Ericsson S64, a causa di un inconveniente tecnico, è stato costretto a sganciare per motivi di sicurezza il mezzo trasportato. Il mezzo battipista è stato sganciato in una zona montana, isolata e lontana da qualsiasi infrastruttura, senza causare danni di alcun genere.

Questa mattina una squadra di Vigili del fuoco ha raggiunto la zona effettuando una verifica più approfondita delle condizioni di sicurezza della posizione del mezzo e dell’intorno dell’area, riscontrando che non sussistono pericoli di instabilità.

Attivato dalla Protezione civile il numero 342.6267581 per gestire le donazioni che stanno arrivando al campo base di Forme, dalle attività commerciali e dai cittadini di tutta la Marsica, in favore dei soccorritori.

