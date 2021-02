MASSA D’ALBE – Continuano le ricerche dei 4 escursionisti dispersi da domenica scorsa sul Monte Velino e tornerà in azione tra mercoledì e giovedì il super sonar Recco.

Al lavoro ancora le squadre di terra del Soccorso Alpino, della Guardia di Finanza, dei Carabinieri, della Polizia, dell’Esercito, dei Vigili del Fuoco. Si cerca nella Valle Majelama, ma anche a Valle Genzana e in tutta l’area circostante.

Tornerà in azione anche il super sonar Recco, che sarà messo a disposizione dal Trentino, e sarà collocato a bordo dell’elicottero dei Carabinieri, ex Forestali, che per le sue caratteristiche tecniche risulta infatti particolarmente indicato.

È stato poi offerto a titolo gratuito dalla Kassbohrer Italia Srl, un nuovo gatto delle nevi e battipista, per aiutare i soccorsi nel recupero dei quattro escursionisti dispersi da domenica 24 gennaio, sul Monte Velino. In sostituzione di quello precipitato e distrutto durante il volo per portarlo in quota.

“La società ha messo a disposizione un gatto delle nevi che si trova a Bolzano e verrebbe portato a Forme di Massa d’Albe con il carrello”, ha annunciato il sindaco di Ovindoli, Simone Angelosante, consigliere regionale della Lega, “l’ho comunicato alla protezione civile regionale e ne ho parlato a lungo con il presidente Marco Marsilio”.

“Nella giornata in cui si utilizzerà il Recco – spiega Daniele Perilli, presidente del Soccorso Alpino e Speleologico d’Abruzzo -, l’area delle ricerche sarà bonificata. Cioè non ci saranno uomini in quota, per evitare possibili interferenze”.

Ieri nel vertice in Prefettura si è deciso di proseguire con le ricerche secondo le modalità tecniche ed organizzative che saranno valutate e decise dagli organi responsabili.

Questa la volontà espressa da tutti i partecipanti alla riunione convocata dal Prefetto dell’Aquila, Cinzia Torraco, sulle attività di ricerca e soccorso dei quattro dispersi sul Monte Velino. All’incontro erano presenti i sindaci di Avezzano, Magliano dei Marsi e Massa d’Albe; il direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile; il Vicario della Questura; i Comandanti dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco; il Comandante del Comando Militare Esercito Abruzzo con il Comandante del 9° Reggimento Alpini ed i vertici regionali del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.

Nel confermare la natura del tavolo, convocato esclusivamente per un punto di situazione in merito alle operazioni in corso di svolgimento ed alle prospettive di interventi da programmare nei prossimi giorni, il prefetto ha confermato “la propria personale vicinanza ai familiari delle persone disperse ed a tutte le comunità di cui i sindaci presenti hanno rappresentato il forte coinvolgimento emotivo nella dolorosa vicenda, evidenziando altresì l’altissimo valore tecnico, organizzativo e umano messo in campo da tutte le forze coinvolte, coordinate e dirette dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, cui compete la diretta competenza delle operazioni in corso di svolgimento”.

