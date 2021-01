DISPERSI SUL VELINO, LIRIS: “VICINI A FAMIGLIE E SOCCORRITORI CHE RISCHIANO LA VITA”

L’AQUILA – Questa mattina, in rappresentanza della Regione Abruzzo, l’assessore regionale Guido Quintino Liris, è stato presente nella frazione di Forme (Massa D’Albe) per seguire da vicino le operazioni di soccorso dei quattro escursionisti dispersi sul Monte Velino: “Presenti sul campo le migliori energie della Regione Abruzzo, sempre in costante contatto con Protezione Civile e Soccorso alpino. Malgrado le ore trascorrano inesorabilmente si continua a sperare in un esito favorevole”.

L’assessore ha espresso vicinanza personale e istituzionale alle famiglie degli escursionisti coinvolti e ai soccorritori che stanno rischiando la vita nell’esercizio della loro professione.

