DISPERSI SUL VELINO, PEZZOPANE: “VICINA A FAMIGLIE, RINGRAZIO SOCCORRITORI PER GRANDE IMPEGNO”

L’AQUILA – “Sono vicina alle famiglie delle 4 persone che da domenica sono disperse sul Monte Velino nella mia terra d’Abruzzo. Sostengo il lavoro di tutti coloro che sono impegnati nell’operazione di salvataggio. Sono oltre 100 i soccorritori impegnati in questa operazione, provengono da tutta Italia e appartengono a tutti i corpi, dal soccorso alpino alla guardia di Finanza, esercito, polizia, ci sono tutti. Anche molti volontari”.

Lo dichiara la deputata abruzzese del Pd, Stefania Pezzopane che sottolinea: “È eccezionale il dispiegamento di forze e l’impegno che stanno mettendo in questa delicata operazione. Tutta la popolazione abruzzese è in attesa, preoccupata ma fiduciosa nel lavoro dei soccorritori, nonostante la neve si sia cementificata e abbia cancellato le tracce. Un lavoro immane, in alcuni punti la neve è profonda oltre 9 metri e si sta cercando con le sonde in profondità e con mezzi meccanici. Siamo tutti vicini alle famiglie in questa dura attesa e condividiamo le loro preoccupazioni. Voglio ringraziare tutti coloro che si stanno adoperando per risolvere questa situazione e tutto il popolo abruzzese che in questi momenti di grande concitazione si unisce alle famiglie”.

