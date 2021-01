DISPERSI SUL VELINO, PROSEGUONO LE OPERAZIONI DI RICERCA

MASSA D’ALBE – Proseguono le ricerche dei quattro dispersi sul Monte Velino (L’Aquila): con il previsto miglioramento delle condizioni meteo, verranno trasportati in elicottero fino a quota 1.800 metri, area individuata come probabile scenario della scomparsa, i nuclei cinofili e un ponte radio dei vigili del fuoco per assicurare la comunicazione tra i soccorritori. Saranno utilizzati anche i droni per visionare l’aerea delle operazioni.

Il dispositivo di soccorso è formato dai nuclei specializzati per il soccorso su neve e ghiaccio dei vigili del Fuoco, guardia di finanza e soccorso alpino.

