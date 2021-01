DISPERSI SUL VELINO, RIUNIONE TECNICA PER COORDINARE SOCCORSI

L’AQUILA – È in corso di svolgimento la riunione tecnica per coordinare le ricerche dei quattro dispersi sul monte Velino per la giornata di domani. Sono presenti alla riunione, oltre al Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, il Cnsas regionale, il corpo dei Vigili del Fuoco e i rappresentanti delle istituzioni locali. Dallo stop di questa mattina a causa del maltempo i soccorsi non sono ripartiti e le ricerche sono state sospese. Il maltempo continua a imperversare sulla zona, dove ha ricominciato a nevicare.

